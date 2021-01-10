"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة

بحث مع "بافقيه" آلية تحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والنظر في طلبات التملك

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً بحضور محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة على ضوء القواعد المنظمة.