حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتتواصل حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 09:50 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتتواصل حتى الساعة 6 مساءً

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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