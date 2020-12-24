عميد كلية بمكة يرصد "آيفون 12" هدية لطلابه بشروط

حدد يوم 10 جمادى الآخرة المقبل موعد لاختيار الفائز

رصد عميد كلية جامعية بمكة المكرمة، هدية عبارة عن "آيفون 12" لطلاب وطالبات الكلية وفق شروط حددها.



وتفصيلاً، اشترط عميد الكلية 4 شروط لحصول الطالب أو الطالبة على الهدية منها: أن يكون المعدل لا يقل عن (4) وألا يقل الجدول الدراسي عن 20 ساعة، وفي حال تساوي طالبين يتم تقسيم قيمة الهدية بينهما.



وحدد العميد موعد تسليم جهاز الجوال يوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الآخرة، من العام الجاري.