السودان .. سقوط قتيل خلال مظاهرة في الخرطوم

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 79

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد) بمقتل متظاهر في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد.

وبينت اللجنة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بلغ 79 قتيلاً بعد سقوط هذا القتيل، وفقاً "رويترز".

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 06:40 PM

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 79

السودان .. سقوط قتيل خلال مظاهرة في الخرطوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد) بمقتل متظاهر في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد.

وبينت اللجنة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بلغ 79 قتيلاً بعد سقوط هذا القتيل، وفقاً "رويترز".

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