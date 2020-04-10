روسيا تسجّل 1786 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 11917

سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.