روسيا تسجّل 1786 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 11917

سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 01:42 PM

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 11917

روسيا تسجّل 1786 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.

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