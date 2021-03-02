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"العيسى" قدّر لحكومتهم استجابتها في اتصال تلقاه من وزير الخارجية السريلانكي

سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين

تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد دينيش غوناواردينا.



وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للتعاليم الإسلامية، فيما قدّر الشيخ الدكتور العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد١٩ وفقاً للتعاليم الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.