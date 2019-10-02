‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"

التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.


وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 10:16 PM

التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"

‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"

عبدالعزيز الشهري

عسير

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أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.


وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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