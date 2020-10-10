لا تتزاحم لا تربك السير وهذه أخطار "كورونا".. شاشات الحرم تواصل نشر التوعية

موزعة بساحاته وضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

قامت وحدة المحتوى والمعلومات التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بنشر المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية، في الشاشات التلفازية الموزعة على أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.

واشتملت المحتويات على جوانب شرعية تسهم في تعليم الزائر واجبات العمرة ومحظورات الإحرام وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم، إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات.

وركّز المحتوى على العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بالزيارة لبيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تقديم الخدمات لهم، مع إبراز الأرقام الهاتفية لاستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

واحتوت الشاشات كذلك على إجراءات تخص الأمن والسلامة في المسجد الحرام، منها: عدم التزاحم أو إرباك انسيابية السير، وإرشادات عن كيفية استخدام السلالم الكهربائية، ومكان وضع حاجاتهم ونحوه، إضافة إلى المواد التوعوية عن أخطار فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه، عبر اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المسجد الحرام.