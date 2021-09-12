إسرائيل تتهم إيران بتدريب مليشيات أجنبية على استخدام الطائرات المسيرة

"جانتس" أشار إلى قاعدة كاشان في أصفهان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الأحد)، إيران بتدريب مليشيات أجنبية مسلحة على استخدام الطائرات المسيرة في قاعدة جوية قرب مدينة أصفهان، بعد شهر من تعرض طهران لتدقيق دولي بشأن هجوم يشتبه أنه نفذ بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سلطنة عمان.

وذكر "جانتس" في تصريحات وصفها مكتبه بأنها كشف جديد، أن إيران تستخدم قاعدة كاشان الجوية شمالي أصفهان لتدريب عناصر إرهابية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان على إطلاق طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن إيران تحاول أيضًا نقل المعرفة التي من شأنها أن تسمح بتصنيع طائرات مسيرة في قطاع غزة على الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وقدم مكتب "جانتس" ما وصفه بأنه صور بالأقمار الصناعية لطائرات مسيرة على مدارج قاعدة كاشان.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إيران.