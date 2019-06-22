مختصان: أهداف تشريعات وزارة الإسكان ومبادراتها حققت مطالب المواطنين

أكدا أن النتائج تأتي "متدرجة" لتجنيب القطاع الارتباك وأي مفاجآت غير سارة

تحرص وزارة الإسكان على التدرج في تحقيق الأهداف المرجوة على فترة طويلة المدى، حتى لا تحدث ربكة في القطاع العقاري، فيما حدد مختصان فترة زمنية من ثلاث إلى خمس سنوات، لتحقيق كامل أهداف مبادرات وتشريعات الوزارة.

ووصف المحلل العقاري خالد المبيض، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية سابقاً خالد بارشيد، جملة أهداف وزارة الإسكان من وراء التشريعات والمبادرات التي ساهمت في إقرارها، خلال السنوات الأخيرة، بأنها كثيرة جداً ومتنوعة، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى من هذه التشريعات، هو تعزيز القطاع، وتقوية أركانه، عبر معالجة السلبيات التي ظل يعاني منها في عقود ماضية.

وركز المختصان في حديثهما، على تشريع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ووصفا هذا التشريع بأنه أهم التشريعات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة في السنوات الأخيرة.

من جهته، وصف المحلل العقاري خالد المبيض مبادرات وزارة الإسكان، وتشريعاتها، بأنها مهمة للغاية، وجاءت في وقتها المناسب.

وقال "المبيض": "هذه التشريعات ساهمت في ترتيب قطاع العقار بنسبة كبيرة، وتنقيته من عشرات السلبيات التي ظل يعاني منها في فترات سابقة".

وأضاف: "أستطيع التأكيد على أن بعض مضامين وأهداف مبادرات وتشريعات وزارة الإسكان، دعا إليها الكثير من العقاريين والاقتصاديين، في العقود الثلاثة الأخيرة، ولكنها لم تتحقق على أرض الواقع، ولم تتخذ الصفة الرسمية، إلا عندما دعت إليها وزارة الإسكان، في إطار جهودها لحل مشكلة السكن، وتأسيس قطاع عقاري، قوي ومكتمل الأركان، ينافس في قوته القطاعات العقارية الأخرى في الدول المجاورة".

وتابع "المبيض": "الوزارة درست القطاع العقاري جيداً، وحددت ما يعانيه من سلبيات وإشكاليات، وعلى ضوء هذه الدراسات، حددت المبادرات والتشريعات التي يمكن تفعيلها على أرض الواقع، ورفعت بها إلى الجهات العليا لإقرارها، وهذا يحسب للوزارة، لأنها حققت مطالب الكثيرين"، موضحاً أن ثمار هذه التشريعات لن تتحقق دفعة واحدة، وإنما ستأتي متدرجة، على مدة قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من الآن، وهو ما هدفت إليه الوزارة، حتى لا تحدث ربكة في القطاع".

أما رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية سابقا، خالد بارشيد، فقال: "كل تشريع ساهمت فيه وزارة الإسكان له فوائده المتدرجة، ودعونا نركز -على سبيل المثال- على تشريع فرض رسوم على الأراضي البيضاء".

وأضاف "بارشيد": "هذا التشريع من أهم التشريعات التي أعلنت عنها الوزارة في السنوات الأخيرة، نظراً لأهميته في معالجة إشكالية ندرة الأراضي البيضاء المتداولة، وارتفاع أسعارها". وقال: "هناك ثلاثة أهداف للوزارة من وراء هذا التشريع، أولها زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يثمر عن تخفيض الأسعار، ويجعلها في متناول قدرة المواطن، وهذا الهدف الثاني، يضاف إلى ذلك، حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، التي تعرض لها منتج الأراضي البيضاء لسنوات طويلة".

وتابع "بارشيد": "يجب لفت الانتباه إلى أن المدن المستهدفة بهذا التشريع دون سواها، هي مكة المكرمة، والدمام، وجدة، والرياض، التي ثبت أن فيها مساحات كبيرة من الأراضي الداخلة في النطاق العمراني، بيد أنها غير مستغلة، بعد أن فضل أصحابها الإبقاء عليها على وضعها، وهو ما قلل المعروض، أمام الطلب المتزايد، وبالتالي رفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية".

وأضاف: "علينا أن نقارن بين مشهدين مختلفين فيما يخص الأراضي البيضاء في المملكة؛ الأول كانت فيه الأراضي البيضاء المعروضة للبيع نادرة، وإذا وجدت، فهي مرتفعة السعر للغاية، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات العقارية، وعزز من مشكلة السكن في البلاد، والمشهد الآخر، تداول الأراضي وتراجع أسعارها بعد إقرار تشريع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ دفع هذا التشريع محتكري الأراضي إلى بيعها أو استثمارها في صورة مشاريع، حتى يتجنبوا دفع رسومها".

واختتم "بارشيد" بقوله: "أعتقد أن الوزارة حققت إلى حد ما الأهداف المرجوة منها، ومع مرور المزيد من الوقت، نستطيع أن نجني المزيد من الثمار، التي تصب في صالح قطاع الإسكان بالمملكة".