تمديد تكليف "الزايدي" مديرًا لتعليم مكة المكرمة

أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بتمديد تكليف د. أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه 1440/11/28هـ، ولمدة عامين.

ورفع "الزائدي" شكره وتقديره على هذه الثقة في خدمة الدين ثم الوطن والمليك.