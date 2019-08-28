كيف زرعت قطر 140 مركزًا ثقافيًّا في أوروبا تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي؟

"وثائقي أوروبي" يُميط اللثام بآلاف الوثائق السرية التي تفضح دعم الدوحة للتطرف

كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيُبث قريبًا، تفاصيلَ جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد اعتمد الفيلم الوثائقي على آلاف الوثائق السرية، التي تُثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخططات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة.

وبينما تُواصل دولة قطر الترويج لنفسها تحت مسميات إنسانية وبرامج خيرية؛ فإن الفيلم الوثائقي، الذي ستبُثه قناة "آر تي بي إف" البلجيكية، يكشف مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمتّ للشعارات الخيرية بصلة.

ويشكل التحقيق التلفزيوني الفرنسي البلجيكي المشترك، إدانة جديدة تُضاف إلى أخرى قديمة، سلّطت الأضواء -على وجه التحديد- على خفايا "مؤسسة قطر الخيرية"؛ وهو الاسم البراق، الذي سخّرته الدوحة لتمويه مساعيها المتطرفة في أوروبا.

ويكشف الوثائقي، الذي سيُعرض ضمن برنامج للصحفي فرانسوا مازور، كيف موّلت قطر 140 مشروعًا ومركزًا ثقافيًّا في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

واستغرق الفيلم من الفريق الصحفي، عامين من البحث والتقصي؛ من أجل تتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد من الدول الأوروبية.

ودعم الفيلم معلوماته بالأدلة وتحليل الخبراء؛ فضلًا عن إجراء مقابلات مع قيادات تلك المؤسسات ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة.

وتضمّنت الحقائق التي يستعرضها الفيلم الوثائقي، إنفاقَ الدوحة أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014؛ دعمًا لكيانات الإرهاب في أوروبا.

ويكشف الوثائقي عن دعم قطر لمشروع متطرف تغلغل في ست دول أوروبية، يتضمن إنشاء أكثر من 100 مشروع تم زرعها في أوروبا؛ بهدف خلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه الدول.

ويستعرض الفيلم الوثائقي قائمة طويلة من المشاريع، التي موّلتها قطر بملايين الدولارات في دول أوروبية؛ كاشفًا عن حلقة سوداء يتوقف الفيلم عندها متسائلًا عن مدى الاتساع الحقيقي لمشروع قطر وحدوده.

ويأتي الفيلم الوثائقي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان "أوراق قطرية" لدعم الدوحة لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا.

وأماط الكتاب، الذي صدر في أبريل الماضي، اللثامَ عن جوانب من "الدعم السخي"، الذي تُقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروّج أفكارًا متطرفة تحت غطاء أكاديمي وتعليمي وخيري في عدد من دول أوروبا.