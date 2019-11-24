"حقوق الإنسان" عن مقطع التعنيف: الشرطة تفاعلت سريعًا والمرأة أُخضعت للكشف والقضية للنيابة

قالت: تمت إحالة القضية فيما يتعلق بحالة العنف إلى وحدة الحماية الاجتماعية

قدّم ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الطائف عادل بن تركي الثبيتي، شكر وتقدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشرطة الطائف، على سرعة متابعتها وتعاونها في الوصول إلى مصدر المقطع المتدول الذي يُظهر حالة عنف من خلال صراخ امرأة تطلب المساعدة؛ مبينًا أن الشرطة تَمَكّنت من الوصول إلى مصدر المقطع، في فترة زمنية سريعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المرأة إلى المستشفى؛ للكشف عليها، وإبلاغ النيابة العامة، كما تم إحالة القضية فيما يتعلق بحالة العنف إلى وحدة الحماية الاجتماعية.

وأكد "الثبيتي" أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتابع الحادثة مع جهات الاختصاص لكشف كافة ملابساتها.