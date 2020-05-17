بعد أسبوع من إلزامها بها.. 1895 مخالفة فورية على تموينات لا توفر "مدى"

9 آلاف جولة تفتيشية شملت مناطق المملكة تطبيقاً لقرار "الوطني لمكافحة التستر"

نفّذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة، 9677 زيارة تفتيشية بمناطق المملكة كافة خلال أسبوع؛ وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدی" للمستهلكين.

وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمّت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة التي شملتها الجولات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم البدء بتطبيقه يوم الأحد الماضي؛ الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

يأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصي بها من قِبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة في جميع مناطق المملكة.