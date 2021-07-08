الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏