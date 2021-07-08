الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 20,071 إصابة جديدة و244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,604,986، فيما بلغ عدد الوفيات 603,958.
إجمالي الإصابات وصل إلى 33,604,986 والوفيات 603,958 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 20,071 إصابة جديدة و244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,604,986، فيما بلغ عدد الوفيات 603,958.