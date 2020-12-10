شرطة المدينة المنورة تضبط 4 مقيمين سرقوا 11 مولدًا كهربائيًّا وتجهيزاتها

تُقدَّر المسروقات بمليون و100 ألف ريال.. ونقلها الجناة من "المهد" لبيعها بجدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة محافظة المهد من القبض على(4) مقيمين، اثنين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدَيْن الثالث والرابع؛ تورطوا بسرقة (11) مولدًا كهربائيًّا، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بها.

وأوضح "القحطاني" أن المسروقات تُقدَّر قيمتها بنحو (1.100.000) ريال، وسُرقت من أحد المشروعات تحت الإنشاء في محافظة المهد، وقام الجناة بنقلها لمحافظة جدة لبيعها. وقد جرى إيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.