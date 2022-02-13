تتراقص على الألحان.. شاهد "نافورة استعراضية" تجذب زوار "كورنيش الخبر"

دشنتها البلدية لتصبح مقصدًا.. و"الحربي": لمسات حضارية رائعة لمدينة عصرية

دشنت بلدية محافظة الخبر، نافورة تفاعلية بكورنيش الخبر الشمالي؛ لتصبح مقصدًا نوعيًّا للزوار بالكورنيش، وتعزز من جودة الحياة في محافظة الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي: إن النافورة تقع على مساحة 400م2 بأرضية رخامية تضم 53 نزلًا مائيًّا بارتفاعات متفاوتة ما بين 2م إلى 12م، متضمنة نظامًا صوتيًّا للموسيقى تتفاعل معه النافورة، إضافة إلى إضاءة متعددة الألوان في المساء، مع التركيز على تزويدها بتقنيات متقدمة تجمع بين التصميم والإضاءة والموسيقى، فبات يبرز تراقص المياه فيها متناغمًا مع إيقاعات وألحان متنوعة.

وأضاف "الحربي" أنه تم اختيار الموقع بكورنيش الخبر؛ وذلك لما يمثله من لمسات حضارية رائعة لمدينة عصرية حيوية مزجت الرقعة الخضراء فيها على نحو واسع مع الماء من خلال النوافير التي تعتبر جزءًا من تاريخ العمارة قديمًا وحديثًا.