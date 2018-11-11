وزير الإعلام في حكومة "الحوثيين" بعد انشقاقه: الوطن تعرض لنكبة فاقت الاحتمال والحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة

في مؤتمر صحفي عُقد بالسفارة اليمنية في الرياض لدى وصوله من عدن

عقد عبدالسلام جابر بعد انشقاقه عما يسمى بحكومة الحوثيين مؤتمراً صحفياً بالسفارة اليمنية في الرياض لدى وصوله إلى العاصمة السعودية.

وأكد وزير الإعلام المنشق عن مليشيا الحوثي عبدالسلام جابر الأحد أن "الحوثيين يلفظون أنفاسهم"، مشدداً على أن ما يحدث في اليمن أخطر من "الانقلاب".

وقال "جابر": "وصولنا إلى الرياض يفتح أبواباً أوسع للعمل على إعادة الشرعية لليمن، الوطن الذي تعرض لنكبة فاقت قدرة اليمنيين على الاحتمال؛ لما تمارسه سلطة الأمر الواقع في صنعاء".

وأضاف: "نشكر قيادة الشرعية على ما بذلته لتأمين وصولنا من صنعاء إلى عدن ومن عدن إلى الرياض".

وأوضح أن "اليمن منذ 21 سبتمبر 2014 يتعرض لحالة من القمع والاستحواذ المتوحش على مفاصل البلد، والشعب أخضع لتلك الهيمنة، ما يحدث في اليمن أخطر من الانقلاب".

وأكد "جابر" أنه "لولا تدخل التحالف لتحول شعب اليمن إلى مجتمع خاضع يدين بالولاء لمن لا يستحق الولاء"، مشيراً إلى إلى أن "ما يمارس في مناطق الحوثيين أقل ما يقال فيه تصرف مليشياوي".

كما أعرب عن أمله في أن يعود اليمن إلى الحاضنة العربية، بفضل المساعدة المقدمة من دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات، واصفاً الحال في اليمن بأنه سواد قاتم يلف المناطق الخاضعة للحوثيين.

وتحدث وزير الإعلام المنشق عن الانتهاكات الهائلة التي تمارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لا سيما بحق معارضي الانقلابيين، وأشار إلى أن هناك الآلاف من الصحفيين الذين لم نتمكن من مساعدتهم.

وأكد أن "الانقلابيين يحولون مؤسسات الدولة إلى جزر للمليشيا"، مضيفاً أن "السجون تئن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الانقلابيين".

وقال إن "المليشيا تزج بالأطفال في الحروب، باسم الدين والدين براء من هؤلاء"، مشيراً إلى أن "الحوثيين يملكون قدرات إعلامية كبيرة".

يأتي انشقاق "جابر" بعد انشقاق نائب وزير التربية الحوثي عبدالله الحامدي، في أكتوبر الماضي.