"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" تنبه لأمطار متوسطة لغزيرة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.