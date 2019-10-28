اتحاد الإعلام الرياضي يسلم جوائزه .. والفيصل يدعم "صندوق الإعلاميين" بنصف مليون ريال

في حفل جائزة التميز

أعلن رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين على أن يتم إعلان باقي تفاصيله وهيكلته وآليته في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وقال السلمي: "تلقينا دعمًا فوريًا من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كأول بادرة لدعم الصندوق بنصف مليون ريال".

جاء ذلك في حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي، والذي تم فيه توزيع الجوائز وجاءت كالتالي: ( جائزة الإعلامي الواعد) المركز الأول :عساف الخليفي، المركز الثاني عمر العقيل، المركز الثالث فارس الغزي، (جائزة الإعلامي الأولمبي) المركز الأول : أمل السعيد، المركز الثاني : عبدالله الغزال، المركز الثالث : حسام النصر، (جائزة التحقيق الصحفي) نالها محمد العيدروس

(جائزة أفضل صورة صحفية) نالها :على أحمد خمج، (جائزة التقرير التلفزيوني ) نالها علي أحمد شراية، (جائزة المقال الصحفي) نالها علي العمري،(جائزة الحوار الصحفي) نالها عبدالرحمن مشيب.