مقتل 8 من ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة تعـز اليمنية

في مواجهات مع قوات الجيش الوطني

قتل ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني جنوب شرقي محافظة تعـز.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قتلى الميليشيا الانقلابية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب: (مزعل، والصالحين، والمغربة) بجبهة الشقب شرق مديرية صبر الموادم؛ مضيفاً أن قوات الجيش اليمني رصدت محاولة الميليشيا الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن قتلت 8 من عناصرها وأصابت آخرين.

وتُعدّ جبهة الشقب، البوابة الرئيسية لمديرية صبر الموادم التي تطل على مدينة تعز بأكملها.

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 08:19 AM

في مواجهات مع قوات الجيش الوطني

مقتل 8 من ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة تعـز اليمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تعز

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قتل ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني جنوب شرقي محافظة تعـز.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قتلى الميليشيا الانقلابية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب: (مزعل، والصالحين، والمغربة) بجبهة الشقب شرق مديرية صبر الموادم؛ مضيفاً أن قوات الجيش اليمني رصدت محاولة الميليشيا الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن قتلت 8 من عناصرها وأصابت آخرين.

وتُعدّ جبهة الشقب، البوابة الرئيسية لمديرية صبر الموادم التي تطل على مدينة تعز بأكملها.

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