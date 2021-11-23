ألمانيا تدعو رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها

"الخارجية" أشارت إلى إمكانية استخدام مطار أديس أبابا

دعت ألمانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، إلى مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضاً المغادرة على الفور.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته "رويترز"، أن المواطنين الألمان لا زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا الدولي للرحلات العابرة.