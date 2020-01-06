رالي داكار .. "الراجحي" يهيمن بثقة على متن "تويوتا" بين "الوجه - نيوم"

بعد اجتياز 140 كلم داخل المرحلة الخاصة الثانية يليه "العطية" و"فيليرز" و"ألونسو"

يواصل البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي، عبر "تويوتا"، تصدّر فئة السيارات في المرحلة الخاصة الثانية "الوجه - نيوم"؛ وذلك بعد اجتياز 140 كيلو متراً داخل المرحلة؛ حيث يهيمن الصانع الياباني على المرحلة حتى الآن، فيما يأتي خلف "الراجحي"؛ القطري ناصر بن صالح العطية؛ والجنوب إفريقي جينيل دي فيليرز، والإسباني فِرناندو ألونسو.

وقال الموقع الرسمي لـ "رالي داكار": "لا بدَّ أن استضافة المملكة العربية السعودية رالي داكار قد منحت ابن البلد يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا) ثقةً كبيرة، وهذا ما يحصل في المرحلة الخاصة الثانية (الوجه - نيوم)، حيث يتصدَّر الراجحي؛ ترتيب فئة السيارات لا بل زاد من سُرعته مع انتصاف المرحلة، حيث يتقدَّم على أقرب مُلاحقيه حامل لقب نُسخة 2019 وزميله القطري ناصر بن صالح العطية؛ بأربع دقائق".