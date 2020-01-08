استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"

طالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحبه

استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

12

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 11:21 AM

طالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحبه

استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 6,116

استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

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