للمرة الرابعة خلال شهر ..تايلاند  تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

استقرت حصيلة المصابين عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040، والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

ووفق روسيا اليوم قالت السلطات الصحية: إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضًا منذ بدء تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 01:25 PM

استقرت حصيلة المصابين عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء

للمرة الرابعة خلال شهر ..تايلاند  تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040، والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

ووفق روسيا اليوم قالت السلطات الصحية: إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضًا منذ بدء تفشي الفيروس.

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فيروس كورونا الجديد

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