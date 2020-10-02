"جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها

احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في‎ مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد ‫أسرة العروسين.

وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة.