الرئاسة التونسية تنفي الانضمام إلى أي تحالف بشأن ليبيا

كذبت تصريحات وزير داخلية الوفاق الليبية

نفت الرئاسة التونسية الانضمام إلى أي تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا، وكذبت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية "فتحي باشاغا" حول تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا.



وقالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر: إن بلادها "لم تنضمّ لأي تحالف"، خلافًا لما ذكره وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا.



وأكدت النيفر في تصريح لـ"الصباح نيوز": أن "تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأي تحالف".