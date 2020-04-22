معهد إعداد القادة يقيم لقاءً تثقيفيًا عن التغذية الصحية

واصل معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بعد) بإقامة لقاء تثقيفي عن التغذية الصحية بالتعاون مع دلتا موشن تقدمه الدكتورة منيرة الحربي يوم الأحد القادم 26 إبريل من الساعة 10 مساءً وحتى 12:30 صباحًا.

ويتضمن اللقاء المحاور التالية:

الغذاء المتوازن، حساب مؤشر الكتلة، المجموعات والحصص الغذائية، طرق التسوق الصحي، طرق الإعداد والطهي الحي ونصائح غذائية صحية.

يُشار إلى أن الدكتورة منيرة حاصلة على دكتوراه في الغذاء والتغذية من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى كونها مديرًا عامًا لنادٍ رياضي.

وطلب المعهد من المهتمين والراغبين بالمشاركة في اللقاء التثقيفي التسجيل عبر الرابط التالي:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7859211665208385551