بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 24% مواطنون و76% غير سعوديين

143حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 2020/05/5 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 24% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 76% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفى.

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