والدة "المرشود" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.
والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.
انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.
والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.