"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة

رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.
وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.
قال: أسأل المولى عزّ وجلّ أن أكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة
رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.
وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.