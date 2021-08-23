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قال: أسأل المولى عزّ وجلّ أن أكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة

"مشاط" يثمّن الثقة الملكية بتمديد خدماته نائباً لوزير الحج والعمرة

رفع نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدماته نائبا لوزير الحج والعمرة.

وسأل مشاط؛ في تغريدة على تويتر، اليوم، المولى -عزّ وجلّ- أن يكون عند حُسن ظن وتطلعات القيادة الرشيدة وبما يحقق توجهات رؤية المملكة.