كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس

ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.