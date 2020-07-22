كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس

ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:23 AM

ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سيئول

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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.

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