"الصحة": تسجيل 3913 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4284 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 29 يناير 2022، تسجيل 3913 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 679384 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4284 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 630816 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8933 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 878 حالة.