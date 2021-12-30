"التحالف": 22 عملية استهداف في مأرب تقضي على 150 عنصرًا حوثيًّا

خلال الـ24 ساعة الماضية ودمّرت 15 آلية عسكرية للمليشيات الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للميلشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، إضافة لخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا.