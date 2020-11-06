ضبط تشكيل عصابي تورط بسرقة 10 منازل بجدة

عُثر بحوزتهم على هواتف وساعات يد ومصوغات

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من وافدين من الجنسية السودانية واليمنية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بعد أن تورطوا بسرقة ١٠ منازل بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم ٢٨ جهاز جوال، وعدد ٢٨ساعة يد، وأجهزة إلكترونية، ومصوغات ذهبية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه "سناب وزارة الداخلية"، والذي أكد أنه وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب اليهم، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

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06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 07:44 PM

عُثر بحوزتهم على هواتف وساعات يد ومصوغات

ضبط تشكيل عصابي تورط بسرقة 10 منازل بجدة

فهد العتيبي

جدة

18 16,963

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من وافدين من الجنسية السودانية واليمنية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بعد أن تورطوا بسرقة ١٠ منازل بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم ٢٨ جهاز جوال، وعدد ٢٨ساعة يد، وأجهزة إلكترونية، ومصوغات ذهبية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه "سناب وزارة الداخلية"، والذي أكد أنه وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب اليهم، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

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