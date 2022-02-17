ليس في روسيا.. جسر بوتين السري العائم قد يباغت أوكرانيا

يقع بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل

رصدت الأقمار الاصطناعية الأمريكية ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

وذكر موقع (thedailybeast) الإخباري الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات، لكن الصور الفضائية تقدم صورة للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن صوراً التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسراً عائماً، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية.

ويقع الجسر، وفق "سكاي نيوز عربية" بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة من التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير المسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حالياً في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.