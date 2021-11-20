الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "بوهانغ الكوري" الثلاثاء المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.



وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.



وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل"، ويواصل الفريق مساء يوم الغد تدريباته تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا.