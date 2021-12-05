صقارون بمهرجان الملك عبدالعزيز: ندرب طيورنا لمدة تصل إلى 3 أشهر

أحدهم: التدريب يجب أن يتم بالتدريج وعلى مراحل حتى لا يجهد ويمرض

يعتمد الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021م في اختيار الصقر على خبرتهم ومعرفتهم، كما يدربون صقورهم للمشاركة في السباقات بطرق مختلفة، لكل صقار طريقته في تدريب طيره، ذلك ما يؤكّده بعض الصقارين، ويرى بعضهم أن الصقار يحتاج إلى فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر لتدريب صقره.

ويُذكر الصقار زيد عبدالله جارالله السويدان، وهو مالك لصقر جير بيور قرناس يبلغ من العمر 5 سنوات ويشارك لأول مرة في سباق المهرجان: أنه جهّز طيره بتدريبه على الصيد لمدة 3 أشهر، موضحاً أنه يجهد الطير حتى يكسبه اللياقة، وأن الصقار المحظوظ هو من يستطيع تدريب طيره لمدة طويلة، في مختلف الأوقات والطقوس الجوية.

من جهته، أوضح الصقار سطام منصور المطيري، أن الطير إذا كان بصحة جيدة يمكن تدريبه في شهر واحد فقط، وأن التدريب يجب أن يتم بالتدريج وعلى مراحل، وذلك حتى لا يجهد الصقر ويمرض، وقد يصل تدريب الطير إلى شهرين.

وأشار "المطيري" إلى أن لكل صقار طريقته في تدريب وتجهيز طيره، وأن لكل فئة من الصقور طريقة مختلفة في التدريب عن الأخر، وكل ذلك يعود إلى الطقس فإن كان الطقس حاراً لا يمكن تدريب الطير بطريقة مناسبة.

من جانبه، بيّن الصقار ماجد معجب الدوسري، الذي شارك في فئة بيور جير فرخ، أن لأهل الطيور تجهيزات خاصة بهم من انطلاقة الطير وتجهيزه في مساره، وأنه بشكلٍ شخصي يستخدم في الغالب طائرة الفانتوم وغيرها من الأدوات، ويوضح أن مدة شهر ونصف إلى شهرين يكون الطائر في أتم الاستعداد للمشاركة في السباقات.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مهرجان دولي ينظمه نادي الصقور السعودي ويشهد مشاركة نخبة من ملاك الصقور في المملكة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، في ملهم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.