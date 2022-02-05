"المسح الوطني للصحة النفسية".. صورة ميدانية يشهدها "سلمان لأبحاث الإعاقة"

قدّمتها "التويجرى".. و"التميمي" يثمّن زيارة فريق عمل البرنامج ويؤكّد على الدعم

استقبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، فريق برنامج المسح الوطني للصحة النفسية برئاسة مدير قسم الأبحاث الوبائية والباحث الرئيس لبرنامج المسح الوطني السعودي للصحة النفسية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة ياسمين التويجري؛ وذلك لمناقشة المرحلة الجديدة من برنامج المسح الوطني للصحة النفسية.

وقدّمت "التويجري"؛ عرضاً مرئياً عن مستجدات البرنامج ونتائج الدراسات الميدانية، وتطلعات فريق العمل بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية لتطبيق نموذج تجربتها على فئات المجتمع السعودي بما يتناسب والمعايير المجتمعية، ودعم الجهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

من جانبه، ثمّن أمين عام المركز الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي؛ زيارة فريق عمل برنامج المسح الوطني، مؤكداً حرص المركز على دعم مرحلة البرنامج القادمة التي ستعنى بإيجاد البرامج الوقائية والخدمات العلاجية للأمراض النفسية وتذليل جميع الصعوبات التي تعيق تنفيذ المرحلة القادمة للبرنامج.

يُذكر أن برنامج المسح الوطني السعودي للصحة النفسية من أهم البرامج الوطنية التي تبناها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إيماناً منه بأهمية الصحة النفسية وضرورة وجود دراسات وطنية جادة تساعد في التعرف على حجم المشكلة وعوامل الخطر المسببة ووضع إستراتيجية وطنية للتعامل معها.