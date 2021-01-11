"البحرين" تلغي قرار "فحص كورونا" للقادمين عبر جسر الملك فهد

مع استمرار قبول نتائج الفحص السالبة قبل 72 ساعة من الوصول

أعلنت مملكة البحرين أنه سيتم بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 17 يناير 2021، إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا المستجد (PCR) عند الوصول إلى جسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إليها من مواطنين ومقيمين وزائرين.

جاء ذلك بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية؛ إذ سيستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم يمضَ عليها 72 ساعة قبل الوصول إلى مملكة البحرين، على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيق «مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن» وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص (PCR) التي تحتوي على رمز كيو آر (QR code)؛ حرصًا على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم.

واستعرض الفريق الوطني الطبي المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا، وناقش الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، وأكد أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكل الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة كافة أفراد المجتمع، منوهًا بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك؛ سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة.