81 مخالفة احترازات وتكدس في ألفي جولة رقابية وأعمال تعقيم بالشرقية

استمراراً لجهود "الأمانة" وبمشاركة 9547 فرداً من الطواقم البشرية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 878 جولة رقابية، وأعمال تعقيم وتطهير لـ 1076 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 9547 فرداً من الطواقم البشرية، استمرارًا للجهود المبذولة للتعقيم والتطهير والرقابة الصحية لضمان بيئة صحية آمنة.



ورصدت الأمانة خلال الجولات 61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية.



وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لتقوم بمباشرتها على الفور.