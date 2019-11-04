النادي السعودي بنيوكاسل يحتفي بالخريجين تحت عنوان "سفراء رؤية"

بحضور الملحق الثقافي بأستراليا وشخصيات دبلوماسية وثقافية وأكاديمية

نظم نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية حفلاً للخريجين والخريجات تحت عنوان "سفراء رؤية"، بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي.



حضر الحفل مساعدو الملحق للشؤون الثقافية، الشؤون الإدارية، الجودة والتطوير، والمشرف الأكاديمي لجامعة نيوكاسل وممثلو سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، وعدد من الشخصيات الأمنية والثقافية والأكاديمية الأسترالية والمبتعثين السعوديين، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ومسيرة "سفراء رؤية".



ورحب رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان، نيابة عن أعضاء النادي، بجميع الحضور، ثم ألقى الملحق الثقافي كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح.



وقال: برامج الابتعاث أحد أهم موارد تحقيق الرؤية الوطنية، ونهنئ جميع أعضاء الملحقية الخريجين والخريجات.



وتضمن الحفل فقرات كان من أهمها نغمة وطن والتي قدم من خلالها المبتعث طلال الحويطي أغنية وطني الحبيب وفوق هام السحب عبر آلة العود، والتي تفاعل معها الحضور السعودي والأسترالي لما تحمل بين طياتها من شجن ونغم وطني فريد.



وفي نهاية الكرنفال الوطني، كرّم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة العربية السعودية.



جاء هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية.



وقررت إدارة النادي اختيار عنوان "سفراء رؤية" لهذا الحفل إيمانًا بأهمية الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية الوطنية في بلد اللبتعاث لإيصال رسالة الوطن ونقل الصورة التي كانت ولازالت ناصعة البياض.