بالمواعيد.. تعرّف على خريطة المعارض السياحية في 2020 و2021

تضم أهم الأحداث والفعاليات القادمة والبداية "لندن"

أعلنت شركة ريد ترافيل إكزبيشنز، وهي واحدة من كبرى الشركات المنظمة للمعارض السياحية العالمية عن خريطة المعارض السياحية في عامي 2020 و2021 .

وتضم الخريطة معرض سوق السفر العالمي بأمريكا اللاتينية ومعرض سوق السفر العربي وأسبوع السفر في أفريقيا الذي يضم معرض سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر الدولي الفاخر أفريقيا، بالإضافة إلى معرض لندن للسفر.

وأوضحت الشركة أن تغيير مواعيد هذه الأحداث الرئيسية جاء نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم وسيقام معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 16 إلى 19 مايو 2021.

وأضافت الشركة أن معرض سوق السفر العالمي بأمريكا اللاتينية 2020 سيقام في الفترة الممتدة من20 إلى 22 أكتوبر 2020 في إكسبو سنتر نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية، كما ان معرض سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر الدولي الفاخر أفريقيا إلى عام 2021 بعد أن كان مقرراً في الفترة من 2 إلى 8 أبريل 2020 في مركز كيب تاون الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتي أنه يتم التركيز في الوقت الحالي على دعم الأعمال وفرص التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط عبر إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي سيقام من 1 ولغاية 3 يونيو 2020.

من جهةٍ ثانية تحدث مدير محفظة سوق السفر العالمي كلود بلان قائلاً: "نجري مراجعة مستمرة حول تداعيات كوفيد-19 وتأثيره على الأحداث والمعارض التي ننظمها استنادًا إلى نصائح الحكومات والسلطات المحلية وإرشادات منظمة الصحة العالمية. لذا فإن سياستنا تتماشى مع سياسات حكومات الدول التي نقيم فيها معارضنا وفعالياتنا.

وأضاف: "نحن على ثقة بأننا سنسافر مرةً أخرى وسنلتقي مجدداً في فعاليات ومعارض سوق السفر العالمي في المستقبل القريب. وحتى يحين ذلك الوقت، أطلقت محفظة سوق السفر العالمي منصة رقمية تحت مسمى "دبليو تي ام جلوبال هب" والتي ستبقيكم على اطلاعٍ وتواصلٍ مستمر حول أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السفر والسياحة في العالم".