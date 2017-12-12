3 مراحل لتطبيق برنامج التوطين بجازان

لن تشمل المحلات غير المرخصة

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام برنامج توطين الوظائف بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي أن برنامج "توطين" الوظائف الذي يرأسه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وبتوجيهات مستمرة من قبل ولي العهد ووزير الداخلية، ولن نتراجع في تطبيقه مهما جرى وسيرى النور قريباً، وسيحقق الكثير من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، وما يخص المحلات التجارية التي لا توجد لديها تراخيص فلن يشملها التوطين حتى إنهاء إجراءات التراخيص. حيث يهدف البرنامج لتوطين جميع القطاعات وكذلك المساهمة في تقليل معدلات البطالة إلى جانب القضاء على التستر التجاري والمساهمة في دعم رواد الأعمال من خلال صندوق التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية.



واستعرض أمين عام البرنامج بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة مراد العطاس أهداف البرنامج وما يحتويه من مراحل وآليات.



وقال المهندس القنفذي: "نسعى إلى أن نكون المنطقة الأولى من بين مناطق المملكة في توطين الوظائف "وبين أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بالحصر من خلال زيارة المحلات التجارية وإشعارهم بأهمية برنامج التوطين ومن ثم عقد ورشة عمل مع شركاء القطاع الخاص و ملاك المشاريع وتنتهي لعقد ملتقى للتوظيف، مشيراً إلى أن هناك شراكة مع مؤسسة التدريب التقني والمهني وستقوم بتنفيذ جميع الاحتياجات التدريبية إلى جانب صندوق تنمية المواد البشرية.

وعدد المهندس القنفذي المشاريع التي سيشملها الدعم وهم أصحاب المحلات التجارية والتي ستبدأ في 1- 4- 1439 هـ وأصحاب المراكز التجارية المغلقة "المولات" وأصحاب محلات قطع الغيار وأصحاب معارض السيارات وأصحاب وكالات السفر والسياحة والتي ستبدأ في 1- 1- 1440 هـ. أما أصحاب محلات الخضار والفواكة فستبدأ في 1-10-1439 هـ وما يخص أصحاب مكاتب الخدمات العامة والعقار وأصحاب مكاتب الاستقدام ستكون في 1-7-1439 هـ. وأخيراً محلات الذهب والمجوهرات فستبدأ من الشهر القادم وسيتم عمل دورات تأهيلية لهم.



ومن جهته، أشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان مراد العطاس بأن لدينا العديد من البرامج كبرنامج "دروب" و "وصول" والذي يعنى بدعم النساء، حيث يتكفل الصندوق بدفع 80 بالمائة للمواصلات ولا يزيد عن 800 ريال شهرياً وينخفض حسب السنوات بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري 5 آلاف ريال.



وما يخص برنامج "قرة " فيعنى بالأرامل والمطلقات والأطفال ويدعم بـ80 بالمائة من قيمة الرعاية ويشمل طفلين لكل أم ويكون على مدار 4 سنوات , بشرط أن لا يتجاوز راتبها الشهري 8 آلاف ريال.



وأشار العطاس سيكون هناك استقطاب لتوظيف القيادات عن طريق الصندوق وليس الخدمة المدنية كما هو معتاد ودور بنك التنمية الاجتماعية دعم وإرشاد مهني ودراسة جدوى وإقامة العديد من الدورات والتسهيلات.

فيما قال رئيس اللجنة الإعلامية لبرنامج "توطين" بمنطقة جازان علي الجبيلي، إن الإعلام شريك وطني إستراتيجي أساسي، لذا سنسخر كافة الوسائل الإعلامية المتنوعة من خلال تضافر جهود زملاء المهنة الإعلامية في سبيل نشر ما يقدمه البرنامج لحث وتشجيع أبناء وبنات المنطقة للانخراط في العمل الخاص.