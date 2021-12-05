حدث في حديقة حيوانات بلجيكا.. إصابة فرسَي النهر "إيماني" و"هيرميان " بكورونا

أعلنت إدارة حديقة حيوانات في بلجيكا إدخال فرسَي نهر في حجر صحي، وذلك بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

ثارت تساؤلات حول كيفية إصابة فرسَي النهر إيماني (14 عاماً) وهيرميان (41 عاماً).

وبحسب حديقة حيوانات أنتويرب، أن الفرسَيْن في حالة جيدة، باستثناء المعاناة من سيلان الأنف.

وفُرضت قيود مشدّدة في حديقة الحيوانات، إلى حين ظهور نتائج سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس لدى فرسَي النهر.