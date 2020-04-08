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قال إنها تهدف إلى محاولة إنقاذ للمليشيا التي تتكبد خسائر فادحة

وزير يمني: نحذر من مغبة أي تحركات لإرباك معركتنا الوطنية ضد مرتزقة طهران

أكد وزير يمني أن محاولات بعض الأطراف افتعال معارك جانبية أو عراقيل لا تخدم إلا المشروع الإيراني، محذراً من مغبة أي تحركات تهدف لذلك.



وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: "محاولات بعض الأطراف افتعال معارك جانبية أو عراقيل بعد تحقيق الجيش الوطني، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية انتصارات وتقدمات كبيرة في جبهات "نهم، الجوف، مأرب" لا يخدم إلا المشروع الإيراني ومساعيه لفرض وصايته على اليمن، وتحويله إلى بوابة لاستهداف دول الجوار وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".



وتابع: "نحذر من مغبة أي تحركات تهدف لإرباك معركتنا الوطنية ضد مرتزقة طهران (المليشيا الحوثية)، وجر البلد لمعارك جانبية، ولا تعني إلا محاولة إنقاذ للمليشيا التي تتكبد خسائر فادحة وانهيارات متوالية على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".