الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية تعليق أنشطة برنامج الغذاء

دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الميليشيات ومَن يدعمها

حمّلت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر أمس الخميس، بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، وخاصة في مدينة صنعاء، الذي سيؤثر في 850 ألفاً من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وأكّدت "الخارجية" اليمنية، في بيان، أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارهم على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأيّ قيم إنسانية وأخلاقية يعدان جريمة وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.

وقال البيان: الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي؛ أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين المساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه الميليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي تضطر إلى الخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعا البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى إدانة هذه الخروقات من قِبل ميليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى مَن يدعمها من أجل العدول عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها، برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.

وأكّدت "الخارجية" اليمنية استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسيل مهمته النبيلة من أجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة اليمنيين في كل أرجاء البلاد.