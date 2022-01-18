تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالجوف

الجاني أقدم على طعن ضحيته بسكين مما أدى إلى وفاته

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف.

وجاء في نصّ البيان: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف البيان: أقدم أحمد بن دحام بن محمد المطر (سعودي الجنسية) على قتل سعود بن مجارد بن سالم الشراري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وأردف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن دحام بن محمد المطر اليوم الثلاثاء 15/ 6/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.