تَسَلّقها مع صديقه.. سعودي يرفع الأذان من أعلى قمة في أيرلندا "فيديو"

"باشا": نهدف لوصول المغامرين السعوديين لقمم العالم ونشر ثقافة الهايكنج

تمكن مواطن سعودي من الصعود لقمة (كارونتوهيل) في جمهورية أيرلندا ورفع الأذان فوقها؛ حيث يبلغ ارتفاعها 1038.6 مترًا (3407 أقدام)، بعد أن صعد برفقة صديقه من أحد المسارات الموصلة لقمة الجبل، والتي تُعد الأصعب بسبب وعورتها.

"سبق" التقت المواطن السعودي الدكتور رامي عادل باشا أحد منسوبي جامعة أم القرى ووكيل الكلية الجامعية بمحافظة أضم للتطوير والجودة، والذي أوضح أنه قرر يوم الاثنين الماضي الصعود لأعلى قمة بجمهورية أيرلندا، برفقة أحد أصدقائه طالب الدكتوراه السعودي المبتعث علاء سالم عابد؛ لأهداف منها: تحقيق شعار "همة حتى القمة"، ووصول المغامرين السعوديين إلى قمم العالم، والتعريف بالمملكة العربية السعودية، وكذلك نشر ثقافة الهايكنج والصحة.

وقال الدكتور "باشا": يعتبر الجبل أكبر قمة وجبل في جزيرة أيرلندا التي تحتوي على قسمين؛ قسم (جمهورية أيرلندا)، وقسم (أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة)، ويقع الجبل في قسم جمهورية أيرلندا بمنطقة ريكس وفي مقاطعة كيري، ويتميز بوجود بعض الأخاديد العميقة والوديان شديدة الانحدار في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية الشهيرة بمتسلقي الصخور.

وأضاف "باشا": صعدنا لقمة الجبل من خلال أصعب المسارات الثلاثة المخصصة للصعود والذي يطلق عليه مسار (ديفيلز ليدر) والبالغ طوله 13 كلم ويتكون من أربع مراحل، المرحلة الأولى سهلة جدًّا لأي شخص مبتدئ ويكون المسار بجانب النهر ثم يقطع النهر من المنتصف ويمر بين بحيرتين كبيرتين، والمرحلة الثانية عبارة عن منطقة مليئة بالطين والماء والحجارة ذات الأحجام المختلفة والنباتات وتعتبر متوسطة وتصل إلى الصعوبة في الليل، أما المرحلة الثالثة فهي عبارة عن جرف كبير بين الجبال وهذه المرحلة صعبة جدًّا وأصعب المراحل، وتحتاج أن تتسلقها بيديك وقدميك وتكون في غاية التركيز بسبب وجود الصخور المتحركة والطين والماء، والمرحلة الرابعة الأخيرة هي الصعود إلى القمة عبر طريق سهل ولكنه مرتفع ويحتاج إلى لياقة عالية والطريق عبارة عن مسار على هيئة زجزاج حتى الوصول إلى القمة.

وتابع: تمكنا من الوصول لقمة الجبل (كارونتوهيل) وهي قمة تتميز بهطول الأمطار بغزارة مصحوبة برياح شديدة البرودة وسريعة؛ لكننا لم نستطع المكوث فيها بسبب شدة البرودة؛ لدرجة أننا فقدنا الإحساس بأيدينا، كما أنه يوجد على القمة حلقة دائرية من الصخور، وقد تمكنت -ولله الحمد- من رفع الأذان من أعلى القمة.