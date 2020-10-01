أمير المدينة المنورة يدشّن مشروع "لؤلؤة الديار" في ينبع ضمن مشاريع "سكني"

يوفر 1182 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ويمتد على مساحة 706.960م2

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع إسكان "لؤلؤة الديار" في محافظة ينبع الذي يأتي بالشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، إذ يبدأ تسليم أولى مراحل المشروع اعتباراً من غدٍ الخميس للأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني".



وتفقّد المشروع السكني وما يوفّره من مواقع مخصّصة للخدمات، كما زار فيلا العرض واطّلع على التصاميم المعتمدة في المشروع، مشيداً بالجهود المبذولة والشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين في سبيل خدمة الأسر السعودية وتوفير حلول الدعم السكني المتنوعة التي تلائمهم وتلبّي تطلّعاتهم.



ويوفّر مشروع إسكان لؤلؤة الديار 1182 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس وبأسعار تبدأ من 515 ألف ريال، ويمتد على مساحة 706.960م2، كما يوفّر عدداً من المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة ليصبح المشروع بيئة سكنية متكاملة من حيث المرافق والخدمات العامة والحدائق وغيرها.



كما يبرز في ينبع مشروع "رواسن" الذي تبلغ مساحته 235.123 م2 ويوفّر 656 وحدة سكنية منها 364 شقة بأسعار تبدأ من 420.000 ريال، و292 تاون هاوس بأسعار تبدأ من 2090 ريال.



بدوره، ثمّن نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، اهتمام أمير منطقة المدينة المنورة والدعم الذي يوليه لقطاع الإسكان، مؤكداً أن وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي رغبات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المشاريع السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تعدّ واحدة من أكثر الخيارات المفضّلة لدى المستفيدين، ويتجلى ذلك في نسب الحجوزات المتقدّمة وتواصل الإقبال عليها، مؤكداً أن ذلك يحفّز على ضخ المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة من حيث الوحدات السكنية ذات الجودة والأسعار المناسبة، والمرافق الخدمية اللازمة لإيجاد أسلوب حياة شامل يلبّي تطلّعات جميع المواطنين.



ونوّه إلى أن مشروع "لؤلؤة الديار" يمثّل احد المشاريع الحيوية على مستوى محافظة ينبع، ويعكس شراكة إيجابية مثمرة مع القطاع الخاص، فيما أشاد في الوقت ذاته بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة المدينة المنورة والبالغة حتى الآن 7 مشاريع توفّر 9535 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، إضافة إلى 6 مخططات سكنية توفر 7586 قطعة أرض، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لنسب انجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.



وفي سياق متصل، تفقد أمير المنطقة خلال جولته في محافظة ينبع مشروع إسكان "رواسن" الذي تبلغ مساحته 235.123 م2 ويوفّر 656 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 420.000 ريال، واطلع على سير اعمال البناء والتنفيذ، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع تمهيداً لبدء تسليمه للمواطنين المستفيدين في الوقت المحدد.